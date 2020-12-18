В Петербурге в ходе расследования изъяли авто и мотоциклы на 100 млн рублей

https://static.news.ru/photo/3b049f8c-4139-11eb-a015-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Центральном районе Санкт-Петербурге идёт расследование дела о крупной невыплате зарплат. Так, у фигурантов дела была изъята техника на 100 млн рублей, следует из сообщения пресс-службы СКР по Петербургу.

Следователи считают, что руководители ООО «Гроссман Рус» с февраля по август 2020 года не выплатили зарплату работникам на сумму 20 млн рублей.

В ходе обыска у фигурантов дела были изъяты дорогостоящие ретроавтомобили и мотоциклы общей стоимостью порядка 100 млн рублей. Как уточняет СК, в настоящее время руководители компании находятся в розыске.

Известно, что упомянутая компания специализируется на торговле машинами и оборудованием. В 2019 году её доход превысил 2,2 млрд рублей. В августе 2020 года в компании началась процедура банкротства, пишет «Интерфакс».

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