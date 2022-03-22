В Петербурге утонули три человека, провалившись под лёд

В Санкт-Петербурге три человека погибли, провалившись под лёд. Тела двоих из них пока не найдены, сообщает "Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по городу. С 15 марта в северной столице действует запрет выхода на лёд водоёмов.

В ведомстве пояснили, что один погибший провалился под лёд у Парка 300-летия Петербурга. Его тело обнаружено и доставлено на берег. Ещё два человека погибли во время прогулки по льду Невы. В настоящее время ведётся поиск их тел.

В МЧС добавили, что с момента введения запрета выхода на лёд водоёмов выявлено более 70 случаев его нарушения. Административные протоколы составлены в отношении любителей прогулок по льду и рыбаков. Нарушителям грозят штрафы в размере до пяти тысяч рублей.

В ведомстве также предупредили, что прогнозируемая синоптиками на ближайшие дни тёплая погода в Петербурге будет способствовать дальнейшему разрушению льда. Жителей города призвали не подвергать свою жизнь неоправданному риску.

Ранее россиянам рассказали, как определить опасные места на льду у водоёмов. По словам начальника подмосковного главка МЧС Сергея Полетыкина, к таковым относятся площадки, покрытые высоким слоем снега, чистые прогалины на снегу, тёмный лёд, цвет которого свидетельствует о его непрочности, а также лёд с вмёрзшими в него камышами и другими растениями.