В Петербурге трое осуждённых совершили побег с исправительных работ

https://static.news.ru/photo/ea7b9352-404f-11eb-a3ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге разыскивают трёх мужчин, сбежавших из исправительного центра в посёлке Металлострой.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на собственный источник, осуждённые ночью выломали фанерную дверь изолятора для нарушителей режима, после чего выпрыгнули на улицу через окно кухни.

Отмечается, что двое сбежавших были осуждены по статье за наркотики, а ещё один — за разбой.

В УФСИН отметили, что самовольный уход не является побегом, а мужчины не считаются заключёнными, поскольку находятся на исправительных работах.

NEWS.ru писал, что 2 декабря две девочки в возрасте 11 лет и 13-летний мальчик сбежали из социально-реабилитационного центра в Екатеринбурге. В поисках детей сотрудники полиции побывали в скандально известном Среднеуральском женском монастыре, который основал отлучённый от церкви схимонах Сергий. Дело в том, что мать одного из детей является прихожанкой этого монастыря. 5 декабря дети были найдены. По факту происшествия СК РФ начал доследственную проверку.