В Петербурге трое осуждённых совершили побег с исправительных работ

В Санкт-Петербурге разыскивают трёх мужчин, сбежавших из исправительного центра в посёлке Металлострой.
Как
Отмечается, что двое сбежавших были осуждены по статье за наркотики, а ещё один — за разбой.
В УФСИН отметили, что самовольный уход не является побегом, а мужчины не считаются заключёнными, поскольку находятся на исправительных работах.
NEWS.ru писал, что 2 декабря две девочки в возрасте 11 лет и 13-летний мальчик сбежали из социально-реабилитационного центра в Екатеринбурге. В поисках детей сотрудники полиции побывали в скандально известном Среднеуральском женском монастыре, который основал отлучённый от церкви схимонах Сергий. Дело в том, что мать одного из детей является прихожанкой этого монастыря. 5 декабря дети были найдены. По факту происшествия СК РФ начал доследственную проверку.