В Петербурге трое мужчин избили семью на детской площадке

https://static.news.ru/photo/2d34eb64-4382-11eb-af1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

На детской площадке во дворе дома 14 по Новоизмайловскому проспекту в Санкт-Петербурге произошёл конфликт между тремя мужчинами и семьёй, защищавшей несовершеннолетних девочек.

В отдел полиции для разбирательства были доставлены трое мужчин — участников инцидента. Вторая сторона конфликта, две женщины и мужчина, поехали в медучреждение для фиксации полученных травм, — заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Силовики вызвали скорую помощь для трёх доставленных в отдел граждан, чтобы также зафиксировать их травмы, полученные в ходе конфликта.

Полицейские проведут доследственную проверку по факту возможных противоправных действий в отношении несовершеннолетних во время конфликта. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

Одна из участниц конфликта Виктория Подольская написала в социальной сети, что вместе со своей семьёй стала жертвой избиения после того, как попыталась помешать мужчинам, пристававшим к несовершеннолетним девочкам на детской площадке.

Как писал NEWS.ru, в Новосибирске четыре подростка избили женщину-таксиста и угнали её машину. Инцидент произошёл ночью 4 декабря, когда пострадавшая остановилась возле ларька в Первомайском районе города. Злоумышленники нанесли женщине минимум 20 ударов ногами и руками по телу и конечностям, затолкали в машину и отправились кататься по городу. Через некоторое время силовики задержали угнанный автомобиль.