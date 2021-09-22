В Петербурге тренера по тхэквондо заподозрили в развращении учеников

В Санкт-Петербурге полиция задержала 76-летнего тренера по тхэквондо. Мужчину подозревают в развращении малолетних учеников. Как сообщил «Невским новостям» источник в правоохранительных органах, уже известно о трёх преступлениях. В настоящее время выясняется причастность педагога к другим эпизодам.

По данным полиции, мужчина работал тренером в оздоровительном лагере в Выборге. Предполагается, что там с 2014 по 2017 год он и совершал развратные действия. Пострадавшими были дети 2005–2008 годов рождения. Детали преступлений выясняются.

С 22 сентября тренер находится в изоляторе временного содержания.

Ранее Ленинградский районный суд Калининграда принял решение об аресте бывшего главы исполкома местной «Единой России» Максима Суворова по подозрению в сексуальном насилии над детьми. Мужчине вменяют два эпизода по статье о насилии сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему и два эпизода по статье о развратных действиях в отношении лица в возрасте от 12 до 14 лет.