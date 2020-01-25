https://static.news.ru/photo/2d2336c2-3f8b-11ea-8cb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К полицейским обратилась 24-летняя петербурженка, которая рассказала о таксисте-извращенце.

По словам девушки, она до утра проводила время в ресторане на Невском проспекте. Когда настала пора уезжать, подруга вызвала и оплатила ей такси. Потерпевшая, оказавшись в салоне, почти сразу уснула. Открыв глаза, пассажирка обнаружила, что привезли её вообще не туда, куда нужно, передаёт портал телеканал НТВ.

Несмотря на то, что её подруга оплатила проезд через приложение, водитель начал требовать с девушки деньги. После заявления об оплате через приложение, мужчина выхватил у неё рюкзак и начал приставать.

Отказ пассажирки не смутил таксиста-извращенца, и он удовлетворил себя прямо на глазах у девушки. Доведя дело до конца, водитель вернул ей рюкзак.

После этого потерпевшая обнаружила, что в нём не оказалось телефона и банковских карт. Ущерб она оценила в 50 тыс. рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее гражданин Таджикистана умер на 29-м году жизни. Мужчина провёл за рулём автомобиля 28 часов. Чтобы одолеть желание спать, он выпил девять банок энергетика.