К полицейским обратилась 24-летняя петербурженка, которая рассказала о таксисте-извращенце.
По словам девушки, она до утра проводила время в ресторане на Невском проспекте. Когда настала пора уезжать, подруга вызвала и оплатила ей такси. Потерпевшая, оказавшись в салоне, почти сразу уснула. Открыв глаза, пассажирка обнаружила, что привезли её вообще не туда, куда нужно,
Несмотря на то, что её подруга оплатила проезд через приложение, водитель начал требовать с девушки деньги. После заявления об оплате через приложение, мужчина выхватил у неё рюкзак и начал приставать.
Отказ пассажирки не смутил таксиста-извращенца, и он удовлетворил себя прямо на глазах у девушки. Доведя дело до конца, водитель вернул ей рюкзак.
После этого потерпевшая обнаружила, что в нём не оказалось телефона и банковских карт. Ущерб она оценила в 50 тыс. рублей.
Как писал NEWS.ru, ранее гражданин Таджикистана умер на 29-м году жизни. Мужчина провёл за рулём автомобиля 28 часов. Чтобы одолеть желание спать, он выпил девять банок энергетика.
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