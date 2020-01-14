https://static.news.ru/photo/764bfb7e-36b5-11ea-8fef-fa163e074e61_660.jpg Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/vk.com

Авария с участием такси и кареты скорой помощи произошла днём 14 января в Санкт-Петербурге на проспекте Народного Ополчения.

Водитель одной из таксомоторных служб во время движения на автомобиле попытался перестроиться в соседний ряд, но не справился с управлением. Машину занесло в сторону, после чего она столкнулась с каретой скорой помощи, передают «Невские новости».

Издание уточняет, что после удара такси лишилось бампера и ещё нескольких запчастей, которые разбросало по дороге. Машина скорой помощи получила внушительную вмятину в боку. Пострадавших нет. В данное время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал, что карета скорой помощи попала в аварию на севере Москвы. В результате ДТП пострадал один человек. Его доставили в больницу. Инцидент произошёл по адресу: улица Бутырская, 21. Столкнулись три автомобиля, среди которых была скорая помощь.