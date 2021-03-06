В Петербурге сиделка попыталась убить блокадницу и попала в СИЗО

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Красносельский районный суд Санкт-Петербурга арестовал сиделку Любовь Анисимову, которая попыталась убить 98-летнюю пенсионерку, пережившую блокаду Ленинграда.

Инцидент произошёл 28 февраля, на следующий день после заключения договора с сиделкой. Анисимова будучи пьяной спровоцировала конфликт со старушкой, избила её и не дела позвонить по телефону. Крики пожилой женщины услышали соседи, которые и вызвали полицию.

Пенсионерку госпитализировали в удовлетворительном состоянии. У неё были диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы и ссадины.

Красносельский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Любови Анисимовой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Она арестована до 1 мая 2021 года, — сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Как писал NEWS.ru, полицейский спас 96-летнюю блокадницу от бомжа-убийцы. Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге. 23-летний сержант полиции Максим Цветков вместе с отцом, полковником полиции в отставке Эдуардом Цветковым обезвредил злоумышленника, который пытался зарезать пожилую женщину. Инцидент произошёл на лестничной площадке многоквартирного дома на Васильевском острове.