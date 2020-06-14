В Петербурге санитайзер продавался в бутылочках для детской воды

https://static.news.ru/photo/89767836-aea2-11ea-90ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница Петербурга Софья Быченкова рассказала, что её муж купил в супермаркете две бутылочки детской воды для двухлетней дочери, но внутри оказалась спиртовая дезинфицирующая жидкость.

Женщина утверждает, что опасный товар был приобретён в магазине «Пятёрочка», где стоял на полке с детскими товарами и ничем не отличался от остальных бутылочек с напитками известного детского бренда. Крышка упаковки была закрыта плотно. Когда девочка сделала глоток жидкости, она заплакала и выплюнула «воду», сказав, что ей горячо.

Муж, схватив бутылку, побежал в «Пятёрочку». Не было его долго, а когда пришел, прояснились и подробности, с которыми до сих пор пытаемся разобраться. В бутылках оказался санитайзер для рук, который стоит у продавцов на кассах, также, кстати, разлитый в бутылки из-под детской воды. Жидкость на вид прозрачная, имеет запах спирта и какой-то отдушки, но не настолько резкий, чтобы ощутить его при открытии бутылки. — вспоминает мама малышки.

Быченкова утверждает, что магазин пытается замять произошедшее, ссылаясь на ошибку и человеческий фактор. Но молодая мать беспокоится, что чей-то ещё ребенок может пострадать, выпив спирта с неизвестными добавками. По её словам, на камерах наблюдения в магазине видно, что супруг женщины, действительно, взял антисептик с полок с детским питанием, где он стоял среди таких же точно бутылочек.

Издание «Комсомольская правда» направило ретейлеру обращение с просьбой прокомментировать ситуацию, но пока ответа не поступало.

Как писал NEWS.ru ранее, двухлетняя девочка 6 июня отравилась растворителем в городе Кириши Ленинградской области. Ребёнка госпитализировали.