В Петербурге разыскивают вандалов, затушивших снегом Вечный огонь

В Санкт-Петербурге два вандала потушили Вечный огонь на Марсовом поле. О происшествии в полицию сообщили очевидцы.

Инцидент произошёл в ночь на четверг. Хулиганы засыпали огонь снегом и скрылись. В настоящее время правоохранители ведут их поиски. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, горение огня было оперативно восстановлено.

Накануне две школьницы из Пензы стали участницами скандала, который разразился после того, как они погрелись у Вечного огня. Возмущение общественности после видео, которое они сняли, было вызвано тем, что согревали девочки не только руки и ноги, но и ягодицы. При этом одна из них выкрикнула «Аллах акбар!», после чего последовала нецензурная брань. Затем ученицы начали рассуждать о том, можно ли провалиться под монумент в огонь, писал NEWS.ru.