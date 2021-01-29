В Петербурге проверят падение стеклянных конструкций на «Чернышевской»

https://static.news.ru/photo/28a6c516-63b9-11eb-9c71-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/liteyny_life

Расследование организовано по факту падения стеклянных конструкций с фасада вестибюля станции метро «Чернышевская» в Санкт-Петербурге, следует из сообщения пресс-службы Петербургского метрополитена.

В связи с падением четырёх стёкол витражных конструкций вестибюля станции метро «Чернышевская» для обеспечения безопасности пассажиров проводятся дополнительные мероприятия по обследованию конструкций, — говорится в сообщении, передаёт «Фонтанка».

Согласно предварительной информации, на фасаде лопнуло стекло. Некоторое время назад о произошедшем проинформировали в городском управлении МЧС. В результате инцидента никто не пострадал. В ведомстве уточняют, что остекление и металл «выдавило потоком воздуха».

Ранее NEWS.ru писал, что власти Санкт-Петербурга перекрыли Дворцовую площадь перед несанкционированной акцией, на Невском проспекте находятся усиленные патрули силовиков.

Возле арки Главного штаба припаркованы машины спецтехники. Вдоль проспекта у проезжей части установили временные ограждения, возле которых дежурят бойцы силовых структур. Ограничено движение по прилегающим к Невскому проспекту улицам. В центре Дворцовой площади расположились силовики, наблюдается большое количество техники.