В Петербурге проверят падение стеклянных конструкций на «Чернышевской»

Расследование организовано по факту падения стеклянных конструкций с фасада вестибюля станции метро «Чернышевская» в Санкт-Петербурге, следует из сообщения пресс-службы Петербургского метрополитена.
В связи с падением четырёх стёкол витражных конструкций вестибюля станции метро «Чернышевская» для обеспечения безопасности пассажиров проводятся дополнительные мероприятия по обследованию конструкций, — говорится в сообщении, передаёт «Фонтанка».
Согласно предварительной информации, на фасаде лопнуло стекло. Некоторое время назад о произошедшем проинформировали в городском управлении МЧС. В результате инцидента никто не пострадал. В ведомстве уточняют, что остекление и металл «выдавило потоком воздуха».
Ранее NEWS.ru писал, что власти Санкт-Петербурга перекрыли Дворцовую площадь перед несанкционированной акцией, на Невском проспекте находятся усиленные патрули силовиков.
Возле арки Главного штаба припаркованы машины спецтехники. Вдоль проспекта у проезжей части установили временные ограждения, возле которых дежурят бойцы силовых структур. Ограничено движение по прилегающим к Невскому проспекту улицам. В центре Дворцовой площади расположились силовики, наблюдается большое количество техники.