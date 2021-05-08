В Петербурге прохожий ударил школьницу ножом в живот

https://static.news.ru/photo/acccadfe-afe7-11eb-a2ce-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают в Санкт-Петербурге мужчину, который напал на девочку-подростка, сообщает Baza.

Инцидент, попавший на видео, произошёл вечером 7 мая в Большом проезде. Мужчина средних лет неожиданно ударил проходящую мимо школьницу ножом в живот. На кадрах видно, что пострадавшая не сразу осознала произошедшее и продолжила путь, а нападавший поспешил скрыться.

Согласно предварительным данным, врачи осмотрели девочку и пришли к выводу, что серьёзные травмы отсутствуют.

Ранее сотрудники полиции Челябинска были вынуждены применить табельное оружие против напавшего на них местного жителя. Мужчина был пьян и вооружён ножом. Инцидент произошёл 6 мая. В дежурную часть отдела полиции «Курчатовский» поступила жалоба от женщины. В её квартиру через окно проник бывший сожитель. По её словам, ранее судимый мужчина вёл себя агрессивно. Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, злоумышленник выпрыгнул из окна и напал на них.