В Петербурге прохожий ударил школьницу ножом в живот

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают в Санкт-Петербурге мужчину, который напал на девочку-подростка, сообщает Baza.
Инцидент,
Согласно предварительным данным, врачи осмотрели девочку и пришли к выводу, что серьёзные травмы отсутствуют.
Ранее сотрудники полиции Челябинска были вынуждены применить табельное оружие против напавшего на них местного жителя. Мужчина был пьян и вооружён ножом. Инцидент произошёл 6 мая. В дежурную часть отдела полиции «Курчатовский» поступила жалоба от женщины. В её квартиру через окно проник бывший сожитель. По её словам, ранее судимый мужчина вёл себя агрессивно. Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, злоумышленник выпрыгнул из окна и напал на них.