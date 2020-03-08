https://static.news.ru/photo/87c96a3c-611f-11ea-80ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: sobrus/vk.com

Стражи порядка в Петербурге продолжают поиски сбежавшего подростка, который подозревается в убийстве.

Ещё работаем, пока не нашли, — заявил представитель городского управления СКР журналистам «Интерфакса».

Убийство произошло в одном из домов на улице Ижорского Батальона в Колпино. Тело 14-летнего школьника было обнаружено с огнестрельным ранением головы.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что убийство произошло в квартире судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции. В преступлении подозревается его сын.

Сообщалось, что трое подростков собрались в квартире для просмотра хоккея. Об убийстве в полицию сообщил один из участников вечера. Он не видел, что стало причиной совершения преступления, так как находился в соседней комнате.

NEWS.ru писал, что житель Казани убил внука сожительницы из-за его пьянства. Пенсионер постоянно конфликтовал с убитым, потому что мужчина нигде не работал. Он приобрёл обрез на рынке и, по версии следствия, застрелил безработного.