В Петербурге погиб работавший над вакциной от COVID-19 учёный

https://static.news.ru/photo/c4267382-42cc-11eb-b4eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге при неизвестных обстоятельствах погиб известный в России и за рубежом учёный Александр Каганский. В последнее время он работал в Шотландии над вакциной от коронавируса.

В Северную столицу учёный приехал навестить могилы родителей. Остановился он у своего давнего друга Игоря Иванова.

Минувшей ночью тело Каганского было найдено под окнами дома, где живёт Иванов. Согласно предварительному заключению, он скончался от падения с высоты. Однако до этого учёный мог получить удар ножом — соответствующее ранение было обнаружено на трупе.

В полиции предполагают, что учёный и его приятель могли поссориться, в ходе конфликта Иванов ранил Каганского и столкнул с балкона. Тот данную версию отрицает, сообщает «Интерфакс».

Каганский работал в лабораториях Санкт-Петербурга, Вашингтона, Эдинбурна, возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины Дальневосточного федерального университета, который находится во Владивостоке.

Ранее NEWS.ru писал, что пьяный петербуржец избил пришедшую к нему в гости девушку и выбросил её с балкона пятого этажа. Пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии. Злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.