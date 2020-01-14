https://static.news.ru/photo/d46532dc-36c1-11ea-b0b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга начали проверку после заявления 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи из-за отказа ехать в определённую больницу.

В полицию Невского района 9 января обратилась жительница Петербурга, сообщившая, что её дедушку в карете скорой помощи во время госпитализации ударил врач. По предварительным данным, конфликт между пенсионером и медиком произошёл из-за отказа ехать в определенную больницу.

Тринадцатого января пенсионер написал заявление в полицию. Проводится проверка, — говорится в сообщении ГУМВД.

По словам жены пострадавшего, мужчина страдает мерцательной аритмией, а сам конфликт произошёл после отказа супругов ехать в Александровскую больницу, так как их ждали в госпитале для ветеранов войны. Когда пациент начал просить остановить машину, врач скорой помощи якобы начал душить пенсионера, после чего ударил его в переносицу, уточняет «Фонтанка.ру».

Ранее NEWS.ru писал, что пожилая жительница Липецкой области выпала из машины скорой помощи на ходу. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по этому факту. Женщину сначала доставили в районную больницу, затем — в областную. После врачи решили отвезти её обратно, но пациентке стало хуже. Она попросила помочь, но фельдшер в грубой форме «предложил успокоиться».