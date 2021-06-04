В Петербурге один человек пострадал из-за взрыва газа в жилом доме

https://static.news.ru/photo/b8c932ae-c5d0-11eb-b870-96000091f725_660.jpg Фото: spb_today/vk.com

В Санкт-Петербурге пострадал один человек из-за взрыва в жилом доме. Предположительно, речь идёт о взрыве газа. Спасатели эвакуировали из подъезда 40 человек, передаёт «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По данным ведомства, взрыв произошёл рано утром, около 6:50, по адресу: проспект Энтузиастов, 18/1. В результате произошло частичное повреждение стены. Один человек пострадал — сейчас он в больнице.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев сообщает, что задымление было на четвертом и пятом этажах дома. Причиной взрыва могла стать утечка газа из баллона. В свою очередь в «ПетербургГазе» сейчас проверяют данную информацию. Служба зафиксировала, что газовое оборудование не пострадало, а плита была отключена от газа. Сам взрыв произошёл в дальней от кухни комнате. В настоящий момент МЧС и газовая служба устанавливают причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в офисном здании на территории Гамбурга прогремел мощный взрыв. По имеющимся сведениям, в результате взрыва пострадал один человек. Само офисное здание получило серьёзные повреждения.