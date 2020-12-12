В Петербурге обнаружили тело добровольца, воевавшего в Донбассе

https://static.news.ru/photo/e072e8b8-3d4f-11eb-985f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители обнаружили в Санкт-Петербурге тело местного жителя Бориса Рубина, воевавшего добровольцем на юго-востоке Украины.

Полицейские приехали на вызов соседей Рубина, которые пожаловались на шум из его квартиры. После вскрытия внутри было обнаружено тело хозяина с рассечением головы, вещи были разбросаны, сообщает РЕН ТВ. В настоящее время оперативники устанавливают причины смерти Рубина.

Известно, что погибший ранее участвовал в качестве добровольца в боевых действиях в Донбассе. Впоследствии он был включён украинским сайтом «Миротворец» в так называемый расстрельный список. Сведения о Рубине были размещены в разделе «Найти и наказать».

Как сообщал NEWS.ru, Басманный суд в Москве заочно арестовал украинского военного Виталия Маркива. Следствие заочно предъявило обвинение Маркиву и объявило его в международный розыск по обвинению в двойном убийстве во время боевых действий на юго-востоке Украины в 2014 году. В районе села Андреевка под Славянском тогда погибли итальянский репортёр Андреа Роккели и его переводчик, правозащитник из России Андрей Миронов.