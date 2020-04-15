В Петербурге нашли мёртвым пациента психбольницы со следами на шее

Правоохранительные органы начали проверку в городской психиатрической больнице № 3 имени Скворцова-Степанова. В клинике с признаками насильственной смерти обнаружен пациент.
Мужчину нашли в палате с характерными следами на шее. Полицейские проводят опрос персонала больницы и пациентов. Тело отправлено на экспертизу для выяснения причины гибели. На данный момент основная версия — это самоубийство,
Как ранее писал NEWS.ru, в самарской исправительной колонии найден мёртвым Артём Семёнов, который длительное время нападал на женщин на улицах Тольятти.
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