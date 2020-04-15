В Петербурге нашли мёртвым пациента психбольницы со следами на шее

https://static.news.ru/photo/ca64b694-7ef7-11ea-8a22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы начали проверку в городской психиатрической больнице № 3 имени Скворцова-Степанова. В клинике с признаками насильственной смерти обнаружен пациент.

Мужчину нашли в палате с характерными следами на шее. Полицейские проводят опрос персонала больницы и пациентов. Тело отправлено на экспертизу для выяснения причины гибели. На данный момент основная версия — это самоубийство, передают «Невские новости».

Как ранее писал NEWS.ru, в самарской исправительной колонии найден мёртвым Артём Семёнов, который длительное время нападал на женщин на улицах Тольятти.