В Петербурге неизвестный в маске зарезал продавца секс-шопа

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина напал с ножом на продавца-консультанта секс-шопа. От полученных ранений женщина скончалась, несмотря на то, что ей удалось вызвать помощь. Убийце удалось скрыться, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошёл накануне вечером на улице Дыбенко в Невской районе Петербурга. В магазин «Точка любви» зашёл мужчина в маске и с ножом набросился на 33-летнюю продавщицу. Нанеся женщине несколько ударов и забрав две коробки с товаром, злоумышленник сбежал .

Потерпевшая сумела позвонить сменщице, которая, в свою очередь, сообщила о произошедшем по номеру 112. На место преступления прибыла скорая помощь, но спасти жизнь работнице магазина медики не смогли.

Очевидцев преступления нет. Согласно записям с камер видеонаблюдения, кроме продавца и нападавшего в торговом зале никого не было.

По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие устанавливает все обстоятельства преступления, а также личность нападавшего.

В начале февраля в подмосковной Истре трое злоумышленников в масках, вооружённые деревянными палками, напали на директора магазина «Пятёрочка» Наталью Пашкову и её супруга, а также на продавца-кассира Людмилу Вяткинy. Они избили их и похитили из кассы более 71 тысячи рублей, после чего скрылись, но были задeржаны по горячим следам. Вяткина от полученных травм скончалась, остальных потерпевших госпитализировали.