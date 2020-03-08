https://static.news.ru/photo/79e7bd6a-6232-11ea-a5ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спасатели эвакуировали 30 человек из-за возгорания водородной станции на территории завода ПАО «Светлана» в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошёл 9 марта в 19:39 по местному времени.

Факельное горение. Представители объекта на месте. Ёмкости пусты, выгорают остатки водорода. Проведена эвакуация 30 человек из находящегося рядом административно-производственного здания, — передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщение ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Ранее NEWS.ru писал о пожаре на Опытном заводе Нефтехим в Уфе, который произошёл из-за возгорания технологической жидкости, применяемой в производстве.