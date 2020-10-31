В Петербурге на берегу Финского залива нашли человеческую ступню

В Санкт-Петербурге женщина случайно обнаружила человеческую ступню на берегу Финского залива.
Ступня была обнаружена жительницей деревни Дубки. Рядом с останками находились носок и резиновый сапог.
Другие останки погибшего на данный момент не найдены. Сотрудники полиции проводят проверку. Личность человека, которому принадлежит конечность, пока не установлена,
За последний год в Санкт-Петербурге произошло несколько громких уголовных дел, связанных с расчленением людей. 25 сентября
Ранее NEWS.ru писал о том, что Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга арестовал обвиняемого в убийстве 34-летней преподавательницы биохимии в Технологическом институте. 36-летний россиянин заключён под стражу до 25 декабря.