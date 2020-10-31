В Петербурге на берегу Финского залива нашли человеческую ступню

https://static.news.ru/photo/6ebb0804-1c2a-11eb-8066-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге женщина случайно обнаружила человеческую ступню на берегу Финского залива.

Ступня была обнаружена жительницей деревни Дубки. Рядом с останками находились носок и резиновый сапог.

Другие останки погибшего на данный момент не найдены. Сотрудники полиции проводят проверку. Личность человека, которому принадлежит конечность, пока не установлена, сообщает РЕН ТВ.

За последний год в Санкт-Петербурге произошло несколько громких уголовных дел, связанных с расчленением людей. 25 сентября СМИ сообщили, что под Петербургом у магазина нашли человеческую ногу. В июле жена рэпера Энди Картрайта Марина Кохал убила и распилила на части своего супруга. В том же месяце 28-летний Николай Тихонов убил и расчленил свою супругу, а части тела просто выкинул в окно.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга арестовал обвиняемого в убийстве 34-летней преподавательницы биохимии в Технологическом институте. 36-летний россиянин заключён под стражу до 25 декабря.