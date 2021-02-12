В Петербурге на Балтийском заводе загорелся ледокол «Урал»

https://static.news.ru/photo/dae56554-6e0c-11eb-9074-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Пожар произошёл на ледоколе «Урал», строящемся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Возгорание в одном из помещений ледокола «Урал», площадь — пять квадратных метров, локализовано силами завода. Ущерба нет, — цитирует ТАСС заявление предприятия.

Атомный ледокол проекта 22220 «Урал» строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом». Судно было заложено 25 июля 2016 года, спущено на воду 25 мая 2019 года. Ледокол планируется ввести в эксплуатацию к октябрю 2022 года.

В данное время предприятием ведётся строительство ещё трёх серийных атомных ледоколов — «Чукотка», «Сибирь» и «Якутия».

Ранее сообщалось, что пожар произошёл 25 января на заводе ПАО «Уфаоргсинтез» в Уфе. На открытой площадке, расположенной на территории предприятия, загорелись две ёмкости. Возгорание началось примерно в 17:20 на Бирском тракте. Огонь охватил ёмкости с метановодородом объёмом 25 кубометров, одна из них разрушилась. Пожару присвоен четвёртый номер сложности из пяти возможных. Один человек погиб, писал NEWS.ru.