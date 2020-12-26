В Петербурге мужчина открыл стрельбу на территории школы

https://static.news.ru/photo/eb9c8bb4-4825-11eb-b03b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга открыл стрельбу рядом со школой из-за катания на ватрушке по снегу.

Инцидент произошёл вечером 26 декабря на территории школы на улице Мокколовской в Шушарах. Девушка каталась на ватрушке, которая была прикреплена к машине её 32-летнего приятеля. Это не понравилось 50-летнему местному жителю. Между ними вспыхнул конфликт.

В результате петербуржец трижды выстрелил в воздух из травматического пистолета. Никто не пострадал, передаёт РЕН ТВ.

Мужчину задержали сотрудники полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждения уголовного дела. В отношении 32-летнего автомобилиста, катавшего девушку, вынесено административное постановление по статье «Нарушение правил перевозки людей».

Ранее NEWS.ru писал о том, что во время съёмок музыкального клипа на территории американского города Линн, штат Массачусетс, неизвестные лица открыли стрельбу. В результате есть как пострадавшие, так и жертвы. Об этом, ссылаясь на сведения от сотрудников местной полиции, журналисты сообщили в воскресенье, 27 декабря.