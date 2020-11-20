В Петербурге кондуктор трамвая выстрелил в безбилетного пассажира

В Санкт-Петербурге кондуктор трамвая выстрелил в пассажира, отказавшегося платить за проезд.
Инцидент произошёл на Бухарестской улице в трамвае маршрута № 25. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и грубо разговаривал с пожилой женщиной-кондуктором, не желая покупать билет. В это время в трамвай зашёл другой кондуктор и вступился за женщину.
В ответ буйный пассажир набросился на него, нанеся ему ушибы рёбер и головы. Тогда кондуктор выстрелил в нарушителя из травматического пистолета. Безбилетнику удалось сбежать,
В настоящее время полиция разбирается в произошедшем.
Ранее в Санкт-Петербурге убили мужчину в результате конфликта, возникшего из-за просьбы надеть маску. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Инцидент произошёл вечером 17 ноября. Погибший возвращался с корпоратива и в маршрутном такси повздорил с мужчиной и женщиной, сделав им замечание по поводу отсутствия масок.
Конфликт между пассажиром и мужчиной продолжился после поездки. Итогом стало ножевое ранение, от которого пассажир маршрутки скончался. Позднее его тело было обнаружено в Индустриальном переулке, писал NEWS.ru.