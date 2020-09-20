В Петербурге голая девушка напала с ножом на парня и упала с 13 этажа

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В Санкт-Петербурге вооружённая ножом голая девушка напала на знакомого, после чего выпала из окна 13-го этажа.

По данным Telegram-канала «112», трое молодых людей пригласили на вечеринку 22-летнюю знакомую. После того как компания легла спать, девушка схватила нож и напала на одного из парней. Он сбежал, чтобы позвать на помощь. Пока молодого человека не было в квартире, девушка выпала из окна.

В это время остальные люди, находившиеся в квартире, включая хозяина, спали. Девушка погибла. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее NEWS.ru писал о том, что четыре человека с серьёзными травмами госпитализированы со множественными ножевыми ранениями после нападения в городе Плимут в Великобритании. Полиция арестовала 50-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство.