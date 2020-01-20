https://static.news.ru/photo/bebaf65a-3b4f-11ea-a797-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из зданий пяти районных судов Санкт-Петербурга эвакуируют людей. Причиной стали поступившие сообщения о том, что в них якобы заложены взрывные устройства, сообщили в объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

Эвакуируются Ленинский, Куйбышевский, Петродворцовый, Красногвардейский и Октябрьский районные суды, — цитирует сообщение ТАСС.

С ноября 2019 года в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах проводятся эвакуации госучреждений из-за сообщений о якобы заложенной в них взрывчатке. Волна «минирований» затронула также торговые центры, школы и вузы. После проверок ни в одном из случаев информация не подтвердилась.

Как писал NEWS.ru, кинологи проверяют и Перовский районный суд в Москве из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве.