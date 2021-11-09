В Петербурге частично обрушился горящий складской комплекс

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В Санкт-Петербурге горит складской комплекс. В результате возгорания произошло частичное обрушение здания, общая площадь которого составляет 54 тысячи «квадратов». Об этом пишет ТАСС.

На текущий момент ранг пожара повышен до четвёртого уровня, сообщили в экстренных службах города.

На кадрах с места происшествия видно, что возле склада находятся несколько машин пожарной службы, а также МЧС. В воздух поднимаются клубы серого дыма. В настоящее время площадь, охваченная огнём, составляет две тысячи кв.метров.

Ранее пожар уничтожил старинную гостиницу «Россия» XIX века постройки в центре Саратова. Здание было выставлено на продажу, но из-за обветшалости на него не нашлось покупателей.