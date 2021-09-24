В Петербурге безумный гонщик протаранил людей на пешеходном переходе

В Санкт-Петербурге автомобиль на огромной скорости протаранил толпу людей проходивших по пешеходному переходу. На кадрах Телеграм-канала SHOT видно, что людей просто разметало в разные стороны.

Инцидент произошёл на Невском проспекте. В то время, как остальные автомобили остановились на красный сигнал светофора, другой безумный водитель на бешеной скорости вильнул, объехал их и на полосе для автобусов въехал в людей, переходивших дорогу в установленном месте. Нескольких человек просто выбросило на обочину.

Момент дорожно-транспортного происшествия попал на видео. Госпитализация потребовалась нескольким пострадавшим. У одной женщины, предварительно, раздроблено бедро. Она находится в реанимации. Другие подробности чрезвычайного происшествия на данный момент не известны.

Ранее сообщалось, что в Воронеже водитель не справился с управлением автомобилем и сбил трёх человек на тротуаре. Все пострадавшие были госпитализированы в тяжёлом состоянии.