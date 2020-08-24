В Петербурге безбилетница избила кондуктора троллейбуса

Полиция Санкт-Петербурга задержала пассажирку троллейбуса, которая отказалась платить за проезд и напала на кондуктора.
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Водитель троллейбуса нажал кнопку вызова вневедомственной охраны, после чего прибывшие сотрудники задержали буйную пассажирку.
Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Новокузнецке. Кондуктор трамвая потребовал у пассажирки надеть медицинскую маску. Та отказалась, сославшись на то, что болеет астмой. Контролёра такой ответ не удовлетворил и он устроил потасовку с женщиной. Поступок мужчины вызвал возмущение у пользователей Сети, которые потребовали уволить кондуктора.
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