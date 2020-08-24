В Петербурге безбилетница избила кондуктора троллейбуса

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Полиция Санкт-Петербурга задержала пассажирку троллейбуса, которая отказалась платить за проезд и напала на кондуктора.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вневедомственную охрану Петербурга и Ленинградской области. По данным ведомства, задержанная — уроженка Ростовской области. Полиция установила, что она отказалась платить за проезд, оскорбила кондуктора, а затем нанесла ему несколько ударов, в том числе ногой.

Водитель троллейбуса нажал кнопку вызова вневедомственной охраны, после чего прибывшие сотрудники задержали буйную пассажирку.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Новокузнецке. Кондуктор трамвая потребовал у пассажирки надеть медицинскую маску. Та отказалась, сославшись на то, что болеет астмой. Контролёра такой ответ не удовлетворил и он устроил потасовку с женщиной. Поступок мужчины вызвал возмущение у пользователей Сети, которые потребовали уволить кондуктора.