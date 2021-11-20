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В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар и сбил пятерых пешеходов

В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов, пострадали пять человек
13:41, 20 ноября 2021
В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар и сбил пятерых пешеходов Фото: Социальные сети
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Пять человек пострадали в результате аварии в центре Санкт-Петербурга на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка. Там столкнулись два автомобиля, один из них вылетел на тротуар и сбил пешеходов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В больницу доставили четверых пострадавших, из них трое находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжёлом состоянии.

Авария произошла рано утром — в 07:45 у дома 69 по Лиговскому проспекту. Столкнулись Volvo и Mazda.

В результате аварии автомобиль Mazda заехал на тротуар и сбил стоящих перед светофором пешеходов. 20-летний мужчина-пешеход госпитализирован в тяжёлом состоянии, пешеходы, женщина 50 и мужчина 62 лет, а также 35-летняя пассажирка автомобиля Mazda госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, — говорится в сообщении.

Ещё одному пострадавшему медики оказали помощь на месте. По факту аварии проводится проверка.

Ранее в Нижегородской области автобус с пассажирами вылетел в кювет. Пострадали 14 человек. Автобус ехал из Ростова в Нижний Новгород. В момент ДТП в салоне находились 35 человек. Пострадавших на данный момент осматривают медики. Информации о погибших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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