В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар и сбил пятерых пешеходов

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В Сети появилось видео с места ДТП с автобусом в Нижегородской области, где пострадали 13 человек. Десять человек госпитализированы в ЦРБ Балахны, сообщил в Instagram глава областного Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Десять человек доставлены в ЦРБ Балахны. Состояние лёгкой и средней тяжести. Детей среди пострадавших нет, — написал представитель областного правительства. В частности, глава ведомства уточнил, что пострадали 13 человек, а...