https://static.news.ru/photo/4a4b156e-3fde-11ea-9ac6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Взрыв автоцистерны с газом произошёл на окраине столичного города Перу. Жертвами пожара стали приблизительно 14 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что от пожара пострадало более 50 человек. Многие госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Половина пострадавших находятся в критическом состоянии.

Утечка пропан-бутана из автоцистерны произошла из-за наезда автомобиля на неровность дороги.

Причины детонации и распространения пожара пока выясняются.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в столице Перу Лиме взорвался грузовик, перевозивший природный газ, начался пожар. Сгорели 14 зданий. На тот момент, сообщалось о четырёх жертвах и 49 пострадавших от пожара.