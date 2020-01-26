Взрыв автоцистерны с газом произошёл на окраине столичного города Перу. Жертвами пожара стали приблизительно 14 человек. Об этом
Отмечается, что от пожара пострадало более 50 человек. Многие госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Половина пострадавших находятся в критическом состоянии.
Утечка пропан-бутана из автоцистерны произошла из-за наезда автомобиля на неровность дороги.
Причины детонации и распространения пожара пока выясняются.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в столице Перу Лиме взорвался грузовик, перевозивший природный газ, начался пожар. Сгорели 14 зданий. На тот момент, сообщалось о четырёх жертвах и 49 пострадавших от пожара.
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