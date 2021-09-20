В Пермском госуниверситете не сработала тревожная кнопка

В Пермском государственном национальном исследовательском университете во время вооружённого нападения не сработала тревожная кнопка, охрана нажимала её несколько раз. Не удалось также дозвониться до экстренных служб. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на ЧОП.

Как рассказали сотрудники ЧОП «Арсенал-Регион», охранявшего университет, сотрудники нажали три тревожных кнопки: две в 11:31, одну в 11:43 по местному времени. Также они сразу после атаки позвонили в экстренные службы, но им не ответили .

В вузе сообщили, что система не сработала из-за того, что охранник был убит одним из первых и сразу её было некому нажать.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что сотрудники прибыли по тревоге.

По сигналу «тревога», поступившему с объекта, на место происшествия оперативно прибыли группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, а также подразделения СОБР и ОМОН Росгвардии, — сказал он

Стрельба в Перми произошла утром 20 сентября. Стрелявший пронёс на территорию государственного национального исследовательского университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам. Жертвами нападения стали восемь человек, медицинская помощь понадобилась 28 пострадавшим.

18-летний Тимур Бекмансуров, предположительно, устроивший стрельбу, объяснил, почему выбрал именно этот вуз, и рассказал о других рассматриваемых вариантах. Об этом он сообщил в послании, опубликованном во «ВКонтакте».