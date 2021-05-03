В Перми загорелся склад пластиковой продукции

https://static.news.ru/photo/d7316a3e-aca0-11eb-b6ce-96000091f725_660.jpg Фото: 59.mchs.gov.ru

В Перми загорелось двухэтажное складское помещение. По данным регионального МЧС, на складе хранятся пластиковые изделия. Информации о погибших и пострадавших нет.

Возгорание произошло утром по адресу: улица Васильева. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 09:22 (07:22 мск) 4 мая.

Площадь пожара в настоящий момент составляет 800 кв. метров, — сообщили в ведомстве.

В тушении задействованы 69 человек и 18 единиц техники. На момент прибытия первых спасателей шёл дым с первого этажа здания. Угроза распространения пожара на соседние строения отсутствует.

Ранее стало известно, что в результате пожара под Пермью погибли восемь человек, в том числе двое детей. Инцидент произошёл ранним утром 1 мая в городе Кудымкар. Огонь возник в частном доме. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.