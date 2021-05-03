В Перми загорелся склад пластиковой продукции

В Перми загорелось двухэтажное складское помещение. По данным регионального МЧС, на складе хранятся пластиковые изделия. Информации о погибших и пострадавших нет.
Возгорание произошло утром по адресу: улица Васильева. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 09:22 (07:22 мск) 4 мая.
Площадь пожара в настоящий момент составляет 800 кв. метров, — сообщили в ведомстве.
В тушении задействованы 69 человек и 18 единиц техники. На момент прибытия первых спасателей шёл дым с первого этажа здания. Угроза распространения пожара на соседние строения отсутствует.
Ранее стало известно, что в результате пожара под Пермью погибли восемь человек, в том числе двое детей. Инцидент произошёл ранним утром 1 мая в городе Кудымкар. Огонь возник в частном доме. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.