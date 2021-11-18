В Перми возбуждено уголовное дело после смерти пяти человек от алкоголя

В Перми погибли пятеро местных жителей, которые, предположительно, отравились алкоголем. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, но они умерли в больнице. Возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении на сайте СК по Перми.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлёкший по неосторожности смерть двух и более лиц», — говорится в сообщении Следственного комитета Российской Федерации.

По данным следствия, мужчина, его жена и дочь распивали спиртные напитки в одной из квартир города. Впоследствии они передали алкоголь соседям — женщине и её сожителю. Погибший мужчина оказался 1963 года рождения, его супруга — 1962-го, дочь — 1982-го. Возраст соседей, мужчины и женщины, не сообщается.

Ранее в Свердловской области несколько лиц продали гражданам алкоголь на основе метилового спирта. Это вызвало серию отравлений, жертвами которых стали 35 человек. Полиция задержала четверых подозреваемых. Троим из них предъявили обвинения и избрали меру пресечения в виде ареста.

В МВД предложили лицензировать оборот метилового спирта, а также ввести уголовную ответственность за незаконный сбыт, оборот или хранение метанола. В ведомстве считают, что это позволит минимизировать риски отравления граждан.