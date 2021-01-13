В Перми водитель автобуса выгнал подростка на мороз из-за отсутствия маски

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Департамент транспорта Перми начал проверку информации о том, что ребёнка высадили из автобуса на мороз из-за отсутствия защитной маски. О ситуации в социальной сети написала местная жительница — мама подростка.

По словам женщины, ее 13-летний сын пять кварталов шёл пешком домой за маской, при этом температура воздуха на улице была около −20 градусов.

Специалисты департамента транспорта уже связались с родителями ребёнка и проводят проверку по данному факту: с перевозчика запрошены видеоматериалы и объяснения, — цитирует РИА Новости сотрудницу пресс-службы департамента.

При этом чиновница, сославшись на письмо регионального управления Роспотребнадзора, подчеркнула, что «перевозчик не только вправе, но и обязан отказывать в допуске в общественный транспорт» гражданам без средств индивидуальной защиты. Она уточнила, что за отсутствие у пассажира маски перевозчика могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей.

Тем не менее, если ситуация получит подтверждение, действия водителя правоохранительными органами могут быть квалифицированы по статье 125 Уголовного кодекса РФ об оставлении человека в опасности. Среди упомянутых в ней условий сказано, что опасной ситуация может быть признана, если человек был лишён возможности принять меры к самосохранению по малолетству. Необходимость идти пешком по морозу может быть расценена именно так.

Сообщения об инцидентах, когда из общественного транспорта по той или иной причине высаживают детей, пожилых людей или инвалидов, поступают из самых разных уголков страны регулярно. Широкий резонанс нередко получают те случаи, когда пассажира оставляют на морозе. При этом причины таких действий водителей и кондукторов бывают разные, но чаще всего — проблемы с оплатой.

Так, в Кировской области кондуктор, несмотря на сильный мороз, высадила из автобуса школьника, который не смог оплатить проезд. Этим случаем уже заинтересовалась прокуратура. В Омске водитель выгнал на мороз пожилую женщину-инвалида, которая, по его мнению, слишком долго забиралась в салон. Инцидент также привлёк внимание надзорных органов.

В свою очередь в московском департаменте транспорта заявили, что водители не имеют права заставлять людей покинуть салон, так как их главной задачей являются безопасность и комфортная перевозка пассажиров. А мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, наоборот, высказал мнение, что из общественного транспорта «можно и нужно» выталкивать людей, на которых нет маски. Правда, такое право он делегировал другим пассажирам.