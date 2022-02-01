В Перми годовалый ребёнок выжил при падении с девятого этажа

В Перми годовалый мальчик выпал из окна на девятом этаже, но остался жив. По словам очевидцев, его приземление смягчил сугроб, сообщает портал «59.ru».

Инцидент произошёл 31 января в доме по улице Космонавтов. Предполагается, что ребёнок влез на подоконник, сумел открыть окно и выпал из него. Мальчик был в квартире не один, там находилась его мать, которая занималась домашними делами.

В Минздраве Пермского края порталу рассказали , что в настоящее время ребёнку оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы для его жизни нет. Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное.

Ранее похожий случай произошёл в Москве: пятилетний ребёнок упал с балкона жилого дома на 18-м этаже. Мальчик погиб.

Днём ранее из окна на 22-м этаже в Москве выпала 14-летняя школьница. Она получила ряд травм, но выжила. По данным СМИ, девочка состоит на учёте у психиатра.