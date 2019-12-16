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Депутата от «Единой России» в гордуме Переяславля-Залесского подозревают в убийстве. Владимира Корнилова задержали и доставили в следственный отдел ОВД. Об этом сообщил председатель гордумы Сергей Корниенко.

Он подозревается в совершении преступления в рамках статьи 105 УК РФ «Убийство», — рассказал он РИА Новости.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Ранее сотрудники ФСБ задержали бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Шевцову в аэропорту Беслана. Уточняется, что, по данным следствия, задержанная заказала убийство следователя СК Александра Леонова, он был бывшим мужем сестры Шевцовой, между ними сложились неприязненные отношения. Женщина лично встретилась в столице с руководителем бандитской группировки Гагиевым и заключила с ним договор на убийство, писал NEWS.ru.