Труп обнаружили в переговорной Ространсмодернизации в Москве

https://static.news.ru/photo/8efada0a-4122-11eb-8b9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В переговорной Ространсмодернизации в Москве обнаружен труп сотрудника дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству транспорта. Мужчина лежал на полу в луже крови, на его теле были резаные раны, а на шее — петля из ремня.

В полицию поступила информация, что в помещении на ул. Старая Басманная, д. 11/2, стр. 1 обнаружено тело. Переговорная, где находился сотрудник, была заперта изнутри.

По предварительным данным, мужчина 1985 года рождения умер около девяти часов назад. Записки на месте происшествия обнаружено не было, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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