В Пензе забравшегося на грузовой вагон школьника убило током

https://static.news.ru/photo/4f1d348c-ae1f-11ea-925a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смертельные травмы от электротока получил 14-летний мальчик, который залез на грузовой вагон в Пензе. Прокуратура проводит проверку в связи с происшествием. Об этом сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

Транспортной прокуратурой проводится проверка в связи с происшествием на станции Пенза-3, где вчера на 16-м пути несовершеннолетний 14 лет залез на вагон типа хоппер и был смертельно травмирован электротоком 27 тысяч вольт, — приводит слова Ивановой РИА Новости.

Региональный транспортный прокурор, продолжила она, уже выехал на место гибели ребёнка для проверки. Иванова также рассказала, что погибший подросток учился в школе № 69 Пензы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Саратовской области ребёнок разбился при падении с дивана.