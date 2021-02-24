В парке Москвы бродячие собаки загрызли оленей

https://static.news.ru/photo/0b06751a-76ba-11eb-a899-96000091f725_660.jpg Фото: Pexels

На востоке Москвы стая бродячих собак загрызла трёх пятнистых оленей. Инцидент произошёл в парке «Лосиный Остров». В результате нападения собак дикие животные получили раны не совместимые с жизнью.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», на «Лосином Острове» ежегодно фиксируются случаи нападения бездомных собак на животных. Причиной их повышенной агрессивности стали сильные морозы.

Администрация парка уже обсуждала эту проблему с властями Щёлково, Мытищи и Королёва, которые должны регулировать численность бродячих животных. Сейчас прорабатывается вопрос об их отлове с территории национального парка.

Как писал NEWS.ru, в Иркутске автомобилист прогнал стаю собак, которая напала на школьницу. Собаки кинулись в её сторону, когда она шла по улице. В тот момент, когда она пыталась убежать, водитель резко протаранил свору машиной на всей скорости. После этого мужчина и его супруга посадили школьницу в автомобиль и довезли её до дома. Сама девочка призналась, что очень боится собак.