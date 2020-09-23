В Париже посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за угрозы взрыва

https://static.news.ru/photo/89fa9f5c-fd90-11ea-95e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore/Global Look Press

Посетителей Эйфелевой башни в Париже эвакуировали из-за угрозы взрыва. В настоящее время территория у достопримечательности оцеплена.

По словам очевидцев, возле башни нашли бомбу. В данное время выясняются обстоятельства случившегося, передаёт «Газета.Ru».

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые проводят необходимые проверки.

Ранее сотрудники украинской полиции провели эвакуацию в отеле «Украина» в Киеве после сообщения о том, что в здании находится взрывное устройство. На улицу вывели почти 150 человек, писал NEWS.ru.