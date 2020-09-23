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В Париже посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за угрозы взрыва

14:18, 23 сентября 2020 12
Фото: Vincent Isore/Global Look Press

Посетителей Эйфелевой башни в Париже эвакуировали из-за угрозы взрыва. В настоящее время территория у достопримечательности оцеплена.

По словам очевидцев, возле башни нашли бомбу. В данное время выясняются обстоятельства случившегося, передаёт «Газета.Ru».

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые проводят необходимые проверки.

Ранее сотрудники украинской полиции провели эвакуацию в отеле «Украина» в Киеве после сообщения о том, что в здании находится взрывное устройство. На улицу вывели почти 150 человек, писал NEWS.ru.

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