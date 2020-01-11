Лёгкомоторный самолёт, который распылял химикаты с воздуха для борьбы с саранчой, разбился в Пакистане. Погибли два человека: пилот и инженер департамента по защите растений.
Авария произошла близ города Садикабад в провинции Пенджаб. Причиной крушения, согласно источникам телеканала ARY News, стала техническая неисправность, которая возникла при распылении химикатов.
Провинций Пенджаб и Синд страдают от нашествия саранчи. Насекомые уничтожают зелёные растения и кустарники, наносят вред посевам и фруктовым садам.
Ранее NEWS.ru
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен