https://static.news.ru/photo/71109aae-3523-11ea-8fed-fa163e074e61_660.jpg Фото: RafiqueAhmedK19/twitter.com

Лёгкомоторный самолёт, который распылял химикаты с воздуха для борьбы с саранчой, разбился в Пакистане. Погибли два человека: пилот и инженер департамента по защите растений.

Авария произошла близ города Садикабад в провинции Пенджаб. Причиной крушения, согласно источникам телеканала ARY News, стала техническая неисправность, которая возникла при распылении химикатов.

Провинций Пенджаб и Синд страдают от нашествия саранчи. Насекомые уничтожают зелёные растения и кустарники, наносят вред посевам и фруктовым садам.