Двадцать человек погибли и как минимум 23 получили ранения в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда вечером 28 февраля в Пакистане.
Авария произошла из-за того, что недалеко от вокзала в городе Рори автобус пытался объехать пробку на шоссе, но не увидел приближение скоростного поезда и выехал на пути,
На месте происшествия погибли 19 человек, ещё один скончался в больнице. Состояние 18 пострадавших оценивается как критическое, медики оказывают им необходимую помощь.
Главный министр провинции Мурад Али Шах приказал направить спасательные команды на место ДТП и ввёл режим ЧП во всех расположенных рядом больницах.
Ранее NEWS.ru писал, что в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания в Германии автомобиль с военными врезался в дерево. В результате погибли трое солдат, ещё двое получили травмы. Соболезнования родным, близким и друзьям погибших выразила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Отмечается, что одной из пострадавших является женщина.
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