https://static.news.ru/photo/94867fe6-5add-11ea-b12f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/XinHua/Global Look Press

Двадцать человек погибли и как минимум 23 получили ранения в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда вечером 28 февраля в Пакистане.

Авария произошла из-за того, что недалеко от вокзала в городе Рори автобус пытался объехать пробку на шоссе, но не увидел приближение скоростного поезда и выехал на пути, сообщил телеканалу Samaa министр транспорта провинции Синд Авейс Кадир Шах.

На месте происшествия погибли 19 человек, ещё один скончался в больнице. Состояние 18 пострадавших оценивается как критическое, медики оказывают им необходимую помощь.

Главный министр провинции Мурад Али Шах приказал направить спасательные команды на место ДТП и ввёл режим ЧП во всех расположенных рядом больницах.

Ранее NEWS.ru писал, что в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания в Германии автомобиль с военными врезался в дерево. В результате погибли трое солдат, ещё двое получили травмы. Соболезнования родным, близким и друзьям погибших выразила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Отмечается, что одной из пострадавших является женщина.