ФАС завела дело в отношении «Пятёрочки» и «Магнита»

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело против сети магазинов «Пятёрочка» и «Магнит» Воронежской области. По данным ведомства, компании умышленно поддерживали ажиотажный спрос на сахар-песок, при этом на складах у них находились значительные запасы этого продукта.

Проверку магазинов провели сотрудники Воронежского УФАС и региональной прокуратуры в связи с многочисленными обращениями граждан на горячую линию по вопросу роста цен на сахар и отсутствия его на полках магазинов.

В ходе проверки было установлено, что на складах торговых сетей достаточно сахара-песка для удовлетворения спроса в розничных магазинах «Пятёрочка» и «Магнит» Воронежской области. При этом в период с 9 по 21 марта 2022 года в магазинах фиксировалось его отсутствие в продаже, — говорится в сообщении ФАС.

Проверка показала, что компании синхронно не поставляли в магазины сахар, поддерживая тем самым на него ажиотажный спрос. В отношении компаний было возбуждено антимонопольное дело.

Вице-премьер Виктория Абрамченко ранее заявила, что запасов сахара и гречки в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. По её словам, Россия полностью обеспечивает себя этими видами продуктов, а ажиотажный спрос только дезориентирует торговые сети. Вице-премьер призвала граждан не паниковать и прекратить стихийно скупать продукты.