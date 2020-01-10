https://static.news.ru/photo/4693be5c-33a5-11ea-a2da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Мурманской области возбудила уголовное дело в отношении хирурга. Врач попал под следствие после того, как он доверил студентам провести операцию по ампутации ноги одного из пациентов.

Об этом в пятницу, 10 января, сообщили представители пресс-службы областной прокуратуры.

Правоохранители провели проверку по факту произошедшего. В результате выяснилось, что операцию должен был проводить лечащий врач пациента. Доктор знал, что студенты не имеют право самостоятельно осуществлять хирургическое вмешательство. Несмотря на это, он поручил это трём четверокурсникам, обучающимся в медицинском институте.

Операция заняла семь часов. Сам хирург в процессе давал студентам только устные указания, при этом несколько покидал операционную, сообщается на сайте прокуратуры.

Уголовное дело в отношении медика возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники бухарестской клиники сожгли свою пациентку во время операции. Они обработали кожу больной средством на основе спирта.

Затем специалисты начали использовать электрический скальпель, что привело к возгоранию.