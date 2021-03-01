В отделе полиции Петербурга умер задержанный мужчина

https://static.news.ru/photo/4bd9c158-7b2b-11eb-a251-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В отделе полиции № 75 на проспекте Большевиков Невского района Санкт-Петербурга умер 29-летний Алексей Кустов, задержанный за управление автомобилем без прав. Родственники заметили следы насилия на его теле.

28 февраля Лёшу похоронили. Нам выдали тело с крупной гематомой на лбу, ссадиной на скуле и следами на шее. В справке о смерти написано о сердечной недостаточности, — сообщила «Фонтанке» сестра умершего Галина Кустова.

Кустова вызвали в отдел ГИБДД Невского района 23 февраля по событиям ночи 10 января, когда его автомобиль остановили сотрудники ДПС. На него составили протокол по статье 12.7 КоАП за управление транспортным средством водителем, лишённым прав, и оформили задержание до утра, чтобы под контролем отвезти в суд. На следующее утро в полицию пришли родители Алексея. Им сообщили, что о судьбе сына ничего не известно, а он к тому времени уже был мёртв. Позже матери Кустова позвонили и принесли соболезнования.

Как писал NEWS.ru, двое сотрудников полиции Алексей Заброда и Евгений Аунинг получили реальные сроки за избиение 17-летнего Вадима Коваля, который был задержан по подозрению в краже из магазина. Полицейские доставили Коваля в отделение, раздели и начали избивать дубинкой и ногами, в том числе по голове. Кроме того, согласно показаниям подростка, ему угрожали изнасилованием. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал полицейских виновными в превышении служебных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Заброду суд приговорил к одному году и восьми месяцам колонии, Аунинга — к полутора годам лишения свободы.