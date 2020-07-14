В Останкинскую телебашню во время грозы ударила молния

https://static.news.ru/photo/83c0337a-c601-11ea-b98d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Молния ударила в Останкинскую телевизионную башню в Москве во время грозы вечером 14 июля.

Камеры зафиксировали, как разряд поразил шпиль башни. В настоящее время нет данных о том, привело ли ЧП к повреждению оборудования. О прерывании телетрансляций также не сообщалось.

Ранее Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Предупреждение будет действовать до полуночи 15 июля.

Синоптики предупредили, что с 14 по 16 июля в столице выпадет до 64 мм осадков, что равно месячной норме. 70 мм могут выпасть уже 14-15 июля. Самые неблагоприятные условия ожидаются с 18:00 15 июля до 03:00 16 июля: в этот период возможен сильный дождь, гроза и ветер порывами до 21 метра в секунду.

Департамент торговли и услуг Москвы рекомендовал заведениям прекратить обсаживание на летних верандах. Причиной стало ухудшение погодных условий.

Как писал NEWS.ru, в июне 2020 года мужчина и женщина пострадали от удара молнии в московском парке «Коломенское». Очевидица рассказала, что пара попыталась укрыться от ливня под деревьями. Молния ударила рядом с гуляющими москвичами — оба упали, а женщина потеряла сознание. Инцидент произошёл у домика Петра Первого . Пострадавших, 45-летнего мужчину и 44-летнюю женщину, госпитализировали.