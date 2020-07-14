В Останкинскую телебашню во время грозы ударила молния

Ранее Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Предупреждение будет действовать до полуночи 15 июля.
Синоптики предупредили, что с 14 по 16 июля в столице выпадет до 64 мм осадков, что равно месячной норме. 70 мм могут выпасть уже 14-15 июля. Самые неблагоприятные условия ожидаются с 18:00 15 июля до 03:00 16 июля: в этот период возможен сильный дождь, гроза и ветер порывами до 21 метра в секунду.
Департамент торговли и услуг Москвы рекомендовал заведениям прекратить обсаживание на летних верандах. Причиной стало ухудшение погодных условий.
Как писал NEWS.ru, в июне 2020 года мужчина и женщина пострадали от удара молнии в московском парке «Коломенское». Очевидица рассказала, что пара попыталась укрыться от ливня под деревьями. Молния ударила рядом с гуляющими москвичами — оба упали, а женщина потеряла сознание. Инцидент произошёл у домика Петра Первого . Пострадавших, 45-летнего мужчину и 44-летнюю женщину, госпитализировали.