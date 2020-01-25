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В США отец-наркоман из Техаса забыл годовалого сына рядом с автомобилем и случайно убил его.

Как сообщил таблоид Metrо, 38-летний Исаак Буллард собирался отвезти сына Джесси к няне. Направившись с ребёнком к автомобилю, Исаак, находясь в состоянии наркотического опьянения, сел за руль и начал движение....