Три человека пострадали в аварии в Оренбургской области, где столкнулись десять автомобилей. Среди них есть скорая помощь, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло на 246-м километре автодороги «Оренбург-Орск-Шильда» возле села Халилово Гайского района Оренбургской области.
По предварительным данным, после столкновения транспортных средств, за помощью к медикам обратились три человека, — цитирует полицейских РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, в Краснодарском крае сейчас расследуют дело о фиктивных ДТП. Водителям, которые в них попадали, приходилось давать взятки сотрудникам ГИБДД. Причастных к этому полицейских задержали в актовом зале на ведомственном мероприятии в присутствии их коллег.