Двое детей погибли в ДТП с грузовиком в Оренбургской области

https://static.news.ru/photo/779668a0-4863-11eb-93d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жертвами столкновения легковушки с грузовым фургоном недалеко от Оренбурга стали четверо человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщила региональная прокуратура.

ДТП произошло на 352-м километре автомобильной дороги М-5 «Урал», где столкнулись Lada Granda и фура.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и три пассажира, в том числе двое малолетних детей, от полученных телесных повреждений скончались на месте, — сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.

27 декабря смертельная авария произошла и в Египте. Там не менее 12 человек погибли и шесть пострадали, заявил губернатор провинции Асуан Ашрафа Аттыйя. Переполненный людьми микроавтобус протаранил пикап. ДТП произошло в районе города Ком-Омбо на трассе, ведущей в Каир.

Как сообщал NEWS.ru, на юге Москвы в воскресенье, 27 декабря, столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы столичного департамента транспорта. Авария произошла на территории района Чертаново Южное.