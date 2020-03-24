https://static.news.ru/photo/0cbf985c-6da4-11ea-ac82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи назвали причину смерти пожилой женщины в медицинском центре в Коммунарке. Она умерла от онкологического заболевания.

Пожилая женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания. Внутренние органы и ткани были поражены метастазами, — сообщили в оперштабе.

Там отметили, что ещё при жизни у женщины взяли анализ на коронавирусную инфекцию. Тест показал отрицательный результат, передаёт «Царьград».

Ранее, как писал NEWS.ru, в медицинском центре в Коммунарке, куда привозят граждан с подозрением на коронавирус, скончалась 69-летняя женщина. Она была госпитализирована в реанимацию ещё 19 марта. Известно, что погибшую звали Зинаида М. Её дочь недавно вернулась из отпуска в Португалии.

По состоянию на 24 марта коронавирусом в мире заразились более 381 тысячи человек. 16,5 тысячи скончались. В России 438 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлении 17 человек. За последние сутки заболел 71 человек.